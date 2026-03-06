Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’ndan PTT’ye Övgü Dolu Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) çalışanlarıyla bir iftar etkinliğinde bir araya geldi. İftar sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Uraloğlu, 1840 yılında temelleri atılan PTT’nin, günümüzde 186 yıllık köklü geçmişi ile ulusun en güvenilir kuruluşlarından biri olarak ayakta durduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI HİZMET AĞIMIZ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Uraloğlu, PTT aracılığıyla dünya genelinde 220’den fazla noktaya uluslararası posta ve kargo gönderimi yapıldığını belirtti. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda PTT’yi sürekli yenileyerek, hizmet kalitesini zirveye taşıyoruz. 38 bin 779 personel, 3 bin 476 işyeri ve 11 bin 371 araca sahip hizmet ağımız ile sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz. Hiçbir bankanın ulaşamadığı 785 noktada ve kargo şirketlerinin girmediği 337 ilçede vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunuyoruz. Ayrıca, banka ATM’sinin bulunmadığı yerlerde 63 adet PttMatik ile bu eksiği kapatıyoruz, devletimizin varlığını her yerde hissettiriyoruz” dedi.

KARGO KAPASİTESİNDE TARİHİ GÜN

Uraloğlu, PTT’nin kapasitesini artırarak hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmeye devam edeceğini vurgulayarak, “2025 yılı, posta ve kargo hizmetleri açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Günlük kargo kabulü 1 milyon adedi geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Posta gönderileri ile birlikte toplamda yaklaşık 2,5 milyon gönderinin vatandaşa ulaştırıldığını görüyoruz. Bu sayılar, devletimizin her noktaya erişme yeteneğini ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlama kararlılığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE KART PROJESİ YAYGINLAŞIYOR

Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi’nin kısa süre içinde daha fazla ilde yaygınlaştırılacağını belirterek, “Bu proje, tek kartla ulaşım, bankacılık ve finansal işlemleri birleştirerek vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Pilot illerden başlayarak birçok noktada entegrasyonu tamamladık. En kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında, hatta milli parklar ve tabiat parklarındaki yaya geçiş sistemlerinde de Türkiye Kart’ın kullanılmasını sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

AynI GÜN TESLİM PROJESİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

‘Aynı Gün Teslim’ projesinde önemli mesafeler kat edildiğini aktaran Uraloğlu, “Bursa’daki pilot uygulama sonrası Ankara, İzmir, Gaziantep gibi şehirlerde de çalışmalara başladık. Ayrıca yerinde dağıtım modeli kapsamında milyonlarca gönderiyi aynı gün varış noktasına ulaştırdık. Diğer illerde de bu projeye yönelik hazırlıklarımız sürüyor” dedi.

Uraloğlu, çevre dostu bir anlayışla ‘Ambalaj Geri Dönüşüm Projesi’ni de hayata geçirdiklerini ve Ankara’da kargo ambalajlarını geri topladıklarını belirterek, “Özellikle 6 Şubat depremlerinde büyük zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz” yorumunda bulundu.