Ulaştırma Bakanlığı Kış Lastiği Takma Zorunluluğunu Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçların kış lastiği takma zorunluluğunu, illerin hava ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak belirli bir dönem için uyguluyor. Bu yetki, Bakanlık tarafından valiliklere de devredilebiliyor.

DENETİM BİRİMLERİ HANGİLERİ?

Araçların denetimi, Bakanlığın görevlendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediye denetim ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kurallara uymayan sürücülere ise idari para cezası uygulanıyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Türkiye genelinde 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması 15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla sona erecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE DURUMDA?

Lastik montaj ve sökme işlemleri, 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inçler için 1250 lira, 18 inç ve üzeri için ise 1500 lira olarak belirleniyor.

Lastik oteli hizmeti, dört lastik değişimi ücreti kapsamında sunuluyor.