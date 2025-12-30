Ulaştırma Bakanlığından Kar Yağışı İçin Uyarı: Yola Çıkmayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, önümüzdeki 3 gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışlarının beklendiğini vurguladı. Kar yağışının etkili olacağı bölgelerde, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve seyahat öncesi mutlaka yol durumunu kontrol etmeleri istendi.

YOĞUN KAR YAĞIŞINA HAZIRLIK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kar ve buzla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada, “Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68 bin 519 kilometrelik yol ağı üzerinde, 457 Karla Mücadele Merkezi aracılığıyla, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir” denildi. Ayrıca, karla mücadelede kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisinin depolandığı aktarıldı. Ayrıca tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği kesimlere 930 kilometre kar siperinin inşa edildiği belirtildi.

KONTROL VE KOORDİNASYON

Açıklamada, “Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemiyle, 1700 adet Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmekte; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır” ifadeleri yer aldı. Tüm önlemlere rağmen ülkenin büyük bölümünde etkili olacağı beklenen kar yağışı dolayısıyla, vatandaşların konforlu ve güvenli bir seyahat yapabilmeleri için çeşitli dikkat önerileri sunuldu.

SEYAHAT ÖNERİLERİ

Vatandaşların mümkünse yola çıkmamaları, çıkmaları gerekiyorsa yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Kar yağışının etkili olduğu alanlarda sürücülerden, kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları bulundurmaları istendi. Ayrıca, yoğun kar yağışı veya trafik durması durumlarında sürücülerin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridi ya da karşı şeridi kullanmamaları önerildi. Olumsuz durumların önüne geçmek için, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden güncel bilgilere ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına karşı, tüm vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları rica edildiği, sağlıklı ve güvenli yolculuklar dilekleriyle mesaj sonlandırıldı.