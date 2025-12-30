Ulaştırma Bakanlığından Yoğun Kar Uyarısı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda, önümüzdeki 3 günde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. Bu alanlarda kar yağışının etkili olacağı göz önünde bulundurularak, sürücülerden gereksiz yere yola çıkmamaları ve seyahat öncesi yol durumunu kontrol etmeleri istendi.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakanlık yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün karla ve buzla mücadele için 24 saat esasına göre sahada olacağını belirtti. Açıklamada, “Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68 bin 519 kilometrelik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, karla mücadele amaçlı olarak 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik bölgeler için 12 bin ton tuz çözeltisinin depolandığı aktarıldı. Tipi ve rüzgar nedeni ile trafik akışının zorlaştığı ve kapalı olan kesimlere 930 kilometre kar siperi yapıldığı duyuruldu.

BİLGİLENDİRME VE ÖNLEMLER

Açıklamada, “Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemiyle, 1700 adet Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmektedir; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır” denildi. Tüm önlemlere rağmen, kar yağışının ülke genelinde etkili olmasının beklendiği vurgulanarak, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği altında seyahat edebilmeleri için bazı önlemler alması gerektiği tavsiye edildi.

SÜRÜCÜLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Zorunlu haller dışında yola çıkılmaması gerektiği, gerekiyorsa yol durumunun önceden kontrol edilmesinin önemi belirtildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrollerini yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi gereçlerin bulundurulması gerektiği aktarıldı. Ayrıca, yoğun kar yağışı veya trafik durması durumlarında sürücülerin bulundukları şeritte kalmalarının ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.

GÜNCEL BİLGİLER İÇİN İLETİŞİM KANALLARI

Yolculuk esnasında olabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden güzergahlarla ilgili güncel bilgilere ulaşılabileceği belirtildi. Tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, sağlıklı ve güvenli yolculuklar geçirmeleri rica ediliyor.

