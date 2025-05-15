Ulaştırma Yönetmeliği Değişiklikleri Açıklandı! Kadın Şoförlere Teşvik Geldi

MOTOKURYELERİN KAYIT ALTINA ALINMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yapılan düzenlemelerle motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildirdi. Uraloğlu, kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacaklarını da belirtti. Yönetmeliğin 15 Mayıs 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Uraloğlu, değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine kadar geniş bir kapsamı kapsadığını açıkladı.

MOTOKURYELERE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yönetmelikteki düzenlemeye göre, motokuryelerin P1 yetki belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Uraloğlu, “En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler yüzde 95 indirimden faydalanabilecek.” dedi. Ayrıca, kuryelerin yetki belgelerini e-Devlet portalından yüzde 5’e varan indirimle alabileceklerini de belirtti. Yönetmelik aynı zamanda motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları kullanabilmesine olanak tanıyor.

Uraloğlu, firmaların çalıştırdıkları her kuryeyi Bakanlığa bildirme zorunluluğunun getirildiğini ifade etti ve kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının zorunlu olduğunu belirtti. “Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin haklarını korumak amacıyla birtakım düzenlemeler hayata geçti.” diyen Uraloğlu, teslim edilmesi mümkün olmayan adreslere kurye gönderilmesi ve taşıma süresi taahhüdünde bulunulmasının yasaklandığını da ekledi.

KONTROL VE TESLİM DENETİMİ

Uraloğlu, alıcısına teslim edilemeyen kurye gönderilerinin göndericisine geri götürülmesinin zorunlu olduğunu belirtti. “Alıcının talebi ve gönderinin kabulü halinde, kurye gönderisi teslim sırasında kontrol edilebilecek.” dedi. Ayrıca, bozulabilir gıda taşınması durumunda gereken tedbirlerin de alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

KADIN ŞOFÖR İSTİHDAMINA YENİ TEŞVİKLER

Kadın şoför istihdamını artırmak amacıyla yeni teşvikler getirdiklerini belirten Uraloğlu, “İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız.” ifadesini kullandı. Taşıt kartı ücretinin mevcut durumundan önemli bir düşüş yaşayarak 150 lira olacağı bilgisini veren Uraloğlu, son bir yıl içinde taşıtlarının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini üç ay süreyle ücretsiz uzatacaklarını da açıkladı.

Uraloğlu, takograf kullanımının zorunlu olduğu otobüs, kamyon ve çekici sürücülerinin kurallarını da içeren yeni yaptırımlar getirdiklerini ifade etti. Takograf kullanmadan araç süren, başkasının takografını kullanan ya da takografta manipülasyon yapanlara 75 uyarma verileceğini belirten Uraloğlu, “Taşımacı firmaların sefere gönderdikleri şoförleri, taşıma mesafesine göre önceden planlamaları zorunluluğu da getirildi.” dedi.

ÖĞRENCİ VE SERVİS TAŞIMACILIĞINA YENİ KURALLAR

Uraloğlu, öğrenci ve servis taşımacılığının düzenlendiğini, en fazla üç servisle faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacağını belirtti. Aynı zamanda, tahditli taşıtların şehirlerarası servis taşımacılığında kullanılmasına imkan tanındığını kaydetti.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÜZENLEMELER

Son olarak, yolcu taşımacılığında U-ETDS sistemine eksik ya da hatalı bildirim yapan firmalara yönelik yaptırımların gözden geçirildiğini duyuran Uraloğlu, biletli yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara yeni düzenlemeler getirildiğini, ara durak olarak kullanılan terminallere otobüs girişlerinin teşvik edilmesi amacıyla terminal çıkış ücretinde yolcu sayısına göre sınırlama getirildiğini belirtti.