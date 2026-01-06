Ülker’de Görev Değişimi: Kayhan Zenginoğlu Satışta Liderlik Edecek

Şu anda Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Şenel, Ocak 2026 itibarıyla Kayhan Zenginoğlu ile birlikte görev devri yapacak. Oryantasyon sürecinin ardından, ay sonuna doğru Şenel görevini Zenginoğlu’na devretmeyi planlıyor. Zenginoğlu, şirketin satış süreçlerinden sorumlu olarak, doğrudan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı’ya raporlama yapacak.

GÖREV DEĞİŞİMİNE DEĞERLENDİRME

Görev değişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan CEO Kölükfakı, “Kayhan Zenginoğlu’nun birikimi, şirketimize değer katacak” ifadelerini kullandı. Kölükfakı, Zenginoğlu’nun 33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye ve yurtdışında önemli görevlerde bulunarak, şirketin satış stratejilerini yeni yaklaşımlar ile şekillendireceğini belirtti. CEO, Zenginoğlu’nun deneyimli satış ekibinin, teknolojik fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını ve müşteri odaklı yaklaşımın güçlenmesini sağlayacağına inandığını da ekledi. Kölükfakı, ayrıca Ahmet Şenel’in 31 yıldır süren katkıları için teşekkür etti ve onun kariyerinde başarılar diledi.

YENİ GÖREVİNE HAZIRLIK

Kayhan Zenginoğlu, yeni göreviyle ilgili düşüncelerini paylaşarak, “Ülker gibi köklü ve yenilikçi bir şirkete katılmaktan büyük mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum” dedi. Zenginoğlu, global vizyon doğrultusunda satış organizasyonunun etki alanını daha da genişletmek için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya sabırsızlandığını ifade etti.

KAYHAN ZENGİNOĞLU’NUN KARIYER YOLCULUĞU

Kayhan Zenginoğlu, kariyeri boyunca farklı ürün kategorileri ve satış kanallarında görev almıştır. 33 yılı aşkın süredir Unilever’de çalışan Zenginoğlu, en son The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yapıyordu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zenginoğlu, 1993’te Unilever’de Piyasa Analisti olarak kariyerine başladı. Askerlik nedeniyle 1996’da görevinden ayrılan Zenginoğlu, 1998’de müşteri temsilcisi olarak yeniden Unilever’e döndü. 2001 yılında Marmara Bölge Yöneticisi olarak atandı ve kariyeri boyunca çeşitli kritik rol üstlendi.

Zenginoğlu, 2019-2024 arasında, Türkiye’de Algida bünyesinde Müşteri İş Geliştirme & Stratejik Planlama Direktörü olarak görev almış ve ardından uluslararası deneyim kazanmak üzere Pakistan’a atanmıştır. Burada, marka dönüşüm süreçlerinde ve organizasyonel gelişimde önemli roller üstlenmiştir. Zenginoğlu, Türkiye’deki görevleri süresince Lead Network Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı.