Ultrasonda Bebekler Mutlu Ama Kısa!

EŞSİZ GEBELİK HİKAYESİ

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk defa bebek sahibi olmanın heyecanını yaşadı. Ancak, bu mutlulukları uzun sürmedi. Gebeliğin yedinci haftasında yapılan muayenede ultrasonda yalnızca bir kalp atışı duyulmasına rağmen ikiz gebelik olabileceği ihtimali gündeme geldi. Kısa bir süre sonra, Nicole şiddetli karın ağrılarıyla hastaneye kaldırıldığında gerçek ortaya çıktı. Anne adayı, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

DOKTORLARIN TAVSİYELERİ

Uzmanlar, bebeklerin ya düşükle kaybedileceğini ya da doğumdan kısa süre sonra hayatlarını yitireceklerini belirtti. Çok sayıda doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırması için öneride bulundu. Fakat çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu öneriyi kabul etmedi. Nicole, Newsweek’e verdiği demeçte duygularını şu sözlerle ifade etti: “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.”

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Maria Therese ve Rachel Clare adını verdikleri bebekler, doğum anında farklı tepkiler verdi. “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı” diyerek o duygusal anları gözyaşları içinde anlattı. Ancak ne yazık ki, ikizler, doğumdan çok kısa bir süre sonra anne ve babalarının kucağında hayata gözlerini yumdu.