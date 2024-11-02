Uluay’ın Kalp Krizi Geçirdiği Açıklandı

KASTAMONU MİLLETVEKİLİ HALİL ULUAY RAHATSIZLANDI

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, partisi için katılacağı Taşköprü İlçe Kongresi öncesinde memleketi Kastamonu’da ani bir rahatsızlık geçirdi.

KALP KRİZİ TEŞHİSİ KOYULDU

Uluay, göğüs ağrısı şikayeti ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve burada kendisine kalp krizi teşhisi konuldu.

AĞIR GÖZETİM ALTINDA

Hızla yapılan acil anjiyo ile durumu stabilize edilen milletvekilinin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Halil Uluay’ın, koroner yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumu uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor.