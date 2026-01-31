Uludağ’da Telesiyej Arızası: 40 Tatilci Mahsur Kaldı

Kış turizminin gözde merkezi olan Uludağ’da, Birinci Oteller Bölgesi’nde yer alan telesiyej hattı, bilinmeyen bir teknik arıza nedeniyle aniden durdu. Sistemin durması sonucunda, hattı kullanan birçok tatilci, dondurucu soğukta yüksek bir konumda beklemek zorunda kaldı.

JAK VE İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEDE

Olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) birlikleri, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla çalışmalara başladı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaşanan olayla ilgili olarak teknik inceleme devam ederken, tahliye çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.