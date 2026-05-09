Uluslararası Aranan Cinayet Şüphelisi Antalya’da Yakalandı

İSTANBUL’DA ORTAK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın desteğiyle ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Uzun bir süre boyunca izlenen şüphelinin Alanya’da bulunduğuna dair elde edilen bilgilere dayanarak, bu doğrultuda belirlenen adrese müdahale edildi.

ŞÜPHELİ ULUSLARARASI ARANMADA

Operasyonda gözaltına alınan Tunahan Çetkin’in, İnterpol ve Europol tarafından yayımlanan uluslararası arama kayıtlarında yer aldığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, şüphelinin “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

GÜVENLİK BİRİMLERİ HAREKETE GEÇTİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Çetkin’in bir mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yeni bir eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu durum üzerine güvenlik birimlerinin operasyon sürecini hızlandırdığı aktarıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

