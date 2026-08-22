Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda Gençler 15 Madalya Kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı ve gençlerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında desteklenen öğrencilerin katıldığı dört uluslararası organizasyonda toplam 21 madalya kazanıldığını belirtti. Bu başarıların Türkiye’nin bilim alanındaki yükselen gücünü gösterdiğini ifade etti.

BİLGİSAYAR OLİMPİYATI'NDA 1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA

Özbekistan’ın Taşkent kentinde düzenlenen ve 97 ülkeden 375 öğrencinin katıldığı 38. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türk öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. Ahmet Emre Gürdal altın madalya kazanırken, Ahmet Alp Orakçı ve Yunus Emre Artal gümüş, Noyan Cantürk ise bronz madalya elde etti. Organizasyonu toplam 4 madalyayla tamamlayan öğrenciler ülkemize gurur yaşattı.

AVRUPA GENÇ BİLGİSAYAR OLİMPİYATI'NDA 4 MADALYA SEVİNCİ

Litvanya’nın Kaunas kentinde 25 ülkeden 100 genç yeteneğin katılımıyla düzenlenen 10. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye adına yarışan öğrenciler göz doldurdu. Mahmut Efe Micozkadıoğlu ve Osman Eymen Karaoğulları gümüş madalya alırken, Mahir Alp Taşkın ile Zehra Didar Menteşoğlu bronz madalya kazanarak ülkemize 4 madalya daha kazandırdı.

YAPAY ZEKÂ OLİMPİYATI'NDAN 3 GÜMÜŞ MADALYA

Kazakistan’ın Astana kentinde gerçekleştirilen ve 108 ülkeden 473 öğrencinin mücadele ettiği 3. Uluslararası Yapay Zekâ Olimpiyatı’nda Türk öğrenciler üstün performans sergiledi. Teoman Ata Korkmaz, Ahmet Alp Orakçı ve Mustafa Selim Özekinci gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki yetkinliğini uluslararası arenada kanıtladı.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN COĞRAFYA OLİMPİYATI'NDA 4 GÜMÜŞ MADALYA

Ev sahipliğini Türkiye’nin yaptığı ve İstanbul’da 50 ülkeden 184 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda Türk öğrenciler tam kadro madalyayla buluştu. Emir Kerem Kılıç, Mehmet Efe Benderlioğlu, Ege Çetin ve İhsan Kubilay Akyel gösterdikleri üstün performansla 4 gümüş madalya kazanarak coğrafya alanındaki yüksek kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koydu.