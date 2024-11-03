“Umarım Bu Sezon Son Kez Böyle Oynayacağız”

BEŞİKTAŞ, KASIMPAŞA’YA MAĞLUP OLDU

Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa’ya konuk olduğu maçı 3-1 kaybetti. Kasımpaşa’nın galibiyet gollerini 54’üncü dakikada Claudio Winck, 70’inci dakikada Aytaç Kara ve 88’inci dakikada Mamadou Fall kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golü ise 45+3’üncü dakikada Ernest Muçi’den geldi. Ayrıca, Kasımpaşa’da Nuno da Costa 90+2’nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 14’e çıkardıken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.

TAKIMINA HİÇBİR SEZON BU ŞEKİLDE OYNATMADIM

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı teknik adam, “Çok fazla eksiğimiz vardı. Aslında bizim oyun karakterimizden uzaktık. Takımımı bu sezon hiç bu şekilde oynarken görmedim. Çok fazla top ve ikili mücadele kaybettik.” dedi.

ÜZGÜNÜZ, HATALAR YAPTIK

49 yaşındaki çalıştırıcı, mağlubiyet sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Önemli anlarda hatalar yaptık, gole neden olan hatalar yaptık. Böyle bir maç oynarken ilk defa görüyorum takımımı, antrenmanlarda bile böyle değil. Böyle hatalar olduğunda oynamak zor oluyor. Bu performanstan dolayı ve bu mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz.” şeklinde ifadeler kullandı.

İSTEDİKLERİMİZ GİBİ OYNAYAMADIK

Bronckhorst, istedikleri şekilde oynayamadıklarını belirterek, “İlk yarıda da iyi oynamadık, oyunu kontrol edemedik. İkinci yarıdaki ilk golden sonra, o gol hatadan geldi, bu olabilir; devam etmeniz gerekiyor. Golü aradık ama zorlandık. Normalde böyle olmaz. O yüzden bunları söylüyorum. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride böyle oynayınca işler zor oluyor.” dedi.

UMARIM BU SEZON SON KEZ BÖYLE OYNAMIŞIZDIR

Giovanni van Bronckhorst, gelecek maçlar hakkında da konuştu: “Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir. Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir. Ama bu, böyle oynayacağımız anlamına gelmiyor. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır.”

KARAKTERİMİZİ SAHAYA YANSITAMADIK

Süper Lig’de üst üste ikinci mağlubiyetlerini alan Bronckhorst, “Bu, daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon olduğu gibi oynadığımız karakteri sahaya yansıtamadık. İlk yarının sonunda bulduğumuz golün bize yardım edeceğini düşündük ama bu olmadı.” dedi.

KOLAY MAÇ YOK, HATALAR PAHALIYA MAL OLDU

Hollandalı teknik adam, istediği oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurguladı. “Defansif olarak kararlarımız hatalıydı. Rakibe gol fırsatları verdik. Bu hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün oynayamadık. Pazartesi ve bugünü kıyaslarsak, gece ile gündüz gibiydi. Kilit anlarda konsantrasyon eksikliğinden bahsedebiliriz. Doğru kararları veremedik. Maça iyi hazırlandık ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Türkiye’de kolay maç yok. Gereğini yapmadığınız zaman işlerin ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz.” açıklamasında bulundu.

YANLIŞLARIMIZ VAR, YENİ MAÇ İÇİN HAZIRLANACAĞIZ

Kasımpaşa karşısında çok fazla şeyi yanlış yaptıklarını belirten Giovanni van Bronckhorst, “Bugün kötü maç oynadık. Skor ve sonuç üzücü. Bu mağlubiyeti son derece hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptık. Ayağa kalkıp UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile yapacağımız maçı kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.