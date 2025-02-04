Ümit Özdağ’ın Tutukluluğuna Mahkemeden Devam Kararı

ÜMIT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ümit Özdağ’ın avukatları aracılığıyla yapılan “tutukluluğa itiraz” başvurusu üst mahkeme tarafından red edildi. Zafer Partisi de Özdağ’ın Silivri Cezaevi’ne sevk edildiğini duyurdu. Ümit Özdağ, cezaevine gönderdiği mesajda, mücadelesine hapiste de sürdüreceğini vurgulayarak, “Atatürk’ün askeriyim. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i sonuna kadar koruyacağım. Mücadeleye hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem Kaşif Kozinoğlu gibi bir suikaste uğramaktır. Türk milletinden ricam, Zafer Partisi’ne sahip çıkmasıdır” dedi.

ÖZDAĞ’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ocak’ta Antalya’da gerçekleştirdiği Zafer Partisi İl Başkanları İstişare Toplantısı’ndaki konuşması sebebiyle Özdağ hakkında soruşturma açtı. Savcılık, Özdağ’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından serbest bırakırken, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklama talep etti. Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının suç duyurusunda bulunmasının ardından, Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarının da soruşturma dosyasına eklendiğini belirtti.

SİYASİ TEPKİLERİN ARDI ARDINA GELMESİ

Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması ve cezaya çarptırılması, siyasette geniş yankılar uyandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimleri devam ediyor. Erdoğan siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve sandığı getirsin” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tutuklama yargıya siyasetin müdahalesidir. Millet iradesi eninde sonunda kazanacaktır” şeklinde bir yorumda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Siyaset, konuşmak ve eleştirmek içindir. Yargının siyasi bir araç olarak kullanılması tehlikelidir” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise “Bu davanın savcısı Erdoğan’dır. Türkiye’de artık milliyetçiler, Atatürkçüler ve demokratlar birleşmek zorundadır” ifadelerini kullandı. Zafer Partisi, Özdağ’ın yerine Mehmet Ali Şehirlioğlu’nu genel başkan vekili olarak atadı.

ÖZDAĞ’IN SÖZLERİ VE AÇIKLAMALARI

Ümit Özdağ, Antalya’da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladı. Deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak etti. Milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu’ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etti. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir.” Özdağ, bu konuşması sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım” demişti.

HUKUKÇULARDAN TEPKİ

Türkiye Barolar Birliği, Özdağ’ın tutuklanmasını hukuka aykırı bulduğunu belirten bir açıklama yaptı. “Bulunduğu makam itibarıyla ifadeye çağırılabileceği açık olan bir siyasetçi için, kaçma şüphesi bulunmadığı halde gözaltı kararı verilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Bu, Anayasa’ya aykırı bir uygulamadır” ifadelerine yer verildi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Özdağ’ın ikametgahının Ankara olmasına rağmen soruşturmanın İstanbul’da sürdürülmesine dikkat çekerek, “Bu bize sıkıyönetim dönemlerini hatırlatıyor” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK

Hollanda’da aşırı sağcı lider Geert Wilders, Ümit Özdağ’a destek verdi. Hollanda genel seçimlerinde birinci sırayı alan aşırı sağcı PVV partisinin lideri Wilders, sosyal medya üzerinden “Ümit Özdağ’ı destekliyorum” paylaşımında bulundu. Bu açıklama, uluslararası platformda Özdağ’ın tutuklanmasıyla ilgili dikkate değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor.