“Ümit Özdağ: Son Anketlerde %7,6 Görünüyoruz”

ZAFER PARTİSİ’NİN KUTLAMALARI VE KONUŞMALAR

Zafer Partisi, kuruluşunun 4. yıl dönümünde ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir kutlama yemeği gerçekleştirdi. Bu etkinlikte konuşma yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, güncel meseleler hakkında görüşlerini paylaştı. Özdağ, partisinin kuruluş süreciyle ilgili şu sözleri dile getirdi: “Biliyorsunuz her parti kuruluşundan önce hazırlıklar yapılır. Holdinglerle görüşülür. Siyaset defileleri sunulur. Basın patronlarıyla görüşülür. Destek istenir. ABD ve Avrupa Birliği başkentleri ziyaret edilerek görücüye çıkılır. Zafer Partisi olarak bizim de hazırlıklarımız oldu tabii. Ama bizim hazırlıklarımız farklı oldu. Biz önce Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda dua ettik. Sonra oradan Kazakistan’a Yesiye, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesine gittik.”

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE DEMOGRAFİK İŞGAL

Özdağ, Zafer Partisi’nin Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, “Bu süreçte Türk milletini gerçekleşen demografik işgale karşı uyandırdık. Bundan dolayı içeride ve dışarıda bazı çevrelerin büyük öfke ve nefretini üzerimize çektik. Zafer Partisi’ne ve bana 4 yıldır her türlü ahlaksız iftira ile saldırıyorlar, soysuzca saldırıyorlar.” dedi. Özdağ, kendisine “İslam düşmanı” denilmesine de karşı çıkarak, “Zafer Partisi, Brüksel’in şefaatine sığınarak, Washington’un desteğiyle, FETÖ’yle iş birliği yapılarak kurulmadı.” sözlerini kullandı.

Özdağ, Türk milletinin kendisini iyi tanıdığını ifade ederek şu açıklamada bulundu: “Benim dışarıda derin bilgi kaynaklarına sahip olduğumu ve bu kaynaklardan koparılmam gerektiğini düşünüyorlardı. Ayrıca Öcalan ve PKK’yı en yakından bilen genel başkan olarak müzakere sürecini deşifre ederek Türk halkına anlatmamı istemiyorlardı.” Özdağ, 5 ay süresince Silivri’de yalnız kaldığını ve bu süreçte Türk milliyetçilerini temsil ettiğini de belirtti.

Özdağ, yapılan bir anket sonucuna göre Zafer Partisi’nin kararsız oylar dağıtıldığında yüzde 7,6 olduğunu belirtti. “Türkiye’yi dolaşıyorum. Her yerde Zafer Partisi’ne olan desteği gözle görülür şekilde görüyorum. Bugün bana gelen son anket sonucu Zafer Partisi, kararsız oylar dağıtıldığında, 7,6 görünüyor. Ben bunun da üstünde bir sonuç alacağımızdan eminim daha yeni başladık.” ifadeleriyle destek konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

Çözüm sürecine muhalefet partilerinin yetersiz tepki gösterdiğini ifade eden Özdağ, “Bu nasıl bir terörsüz Türkiye ise PKK terör örgütünün elebaşları Avrupa’da devletimizin kuruluş temelini oluşturan Lozan anlaşmasına karşı savaş açmış.” dedi. Özdağ, bunun PKK’nın soysuz bir hareket olduğunu da vurgulayarak, “Tarih boyunca bir tek PKK denilen soysuz hareket meşruluğunun temelini Sevr Antlaşmasına koyuyor.” diye belirtti.

Özdağ, Türkiye’deki sığınmacı ve kaçak sorununu çözebilecek tek partinin Zafer Partisi olduğunu söyleyerek, “Türk milleti artık Zafer Partisi dışında hiçbir partinin bu sorunu çözmeye niyetinin, isteğinin ve kapasitesinin olmadığını gördü ve anladı.” ifadeleriyle partisine duyulan desteği ifade etti.