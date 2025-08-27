Ümit Özdağ: “Son Anketlerde Yüzde 7,6 Görünüyoruz”

KUTLAMA YEMEĞİNDEKİ YENİ YOLCULUK

Zafer Partisi, kuruluşunun 4’üncü yıl dönümünü ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği kutlama yemeği ile kutladı. Genel Başkan Ümit Özdağ, etkinlikte gündemdeki önemli konular hakkında açıklama yaptı. Özdağ, Zafer Partisi’nin kuruluş yıl dönümüne dair şu sözleri kullandı: “Biliyorsunuz her parti kuruluşundan önce hazırlıklar yapılır. Holdinglerle görüşülür. Siyaset defileleri sunulur. Basın patronlarıyla görüşülür. Destek istenir. ABD ve Avrupa Birliği başkentleri ziyaret edilerek görücüye çıkılır. Zafer Partisi olarak bizim de hazırlıklarımız oldu tabii. Ama bizim hazırlıklarımız farklı oldu. Biz önce Anıtkabir’i ziyaret ettik. Ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda dua ettik. Sonra oradan Kazakistan’a, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesine gittik. Hoca Ahmet Yesevi, İslam dininin Türkler arasında yayılmasını sağlayan ulu kişidir. Türkistan’da, Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesinin ziyaret edilmesine ‘küçük hac ziyareti’ denir. Oradan aldığımız toprağı, Anadolu’nun ortasında Hacı Bektaş Veli hazretlerinin türbesinin önündeki kara dut ağacının dibine dualarla döktük. Evet bazıları yollara holdinglerden, basın patronlarından, Washington’dan, Brüksel’den çıktı. Biz yola Anıtkabir’den, Hoca Ahmet Yesevi’den, Hacı Bektaş’tan çıktık. Ve Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesini tavizsiz, sert, dik, geri adım atmadan sürdürüyor. Türk milletini gerçekleşen demografik işgale karşı uyandırdık. Bundan dolayı içeride ve dışarıda bazı çevrelerin büyük öfke ve nefretini üzerimize çektik. Zafer Partisi’ne ve bana 4 yıldır her türlü ahlaksız iftira ile saldırıyorlar, soysuzca saldırıyorlar.”

POLİTİKALAR VE SORUMLULUK

Özdağ, kendisine ve partisine yönelik “İslam düşmanı” suçlamalarına tepki göstererek, “Bizi İslam düşmanı olmakla suçladılar. Zafer Partisi, Brüksel’in şefaatine sığınarak, Washington’un desteğiyle, FETÖ’yle iş birliği yapılarak kurulmadı. Biz AK Parti iktidara gelince Müslüman olanlardan değiliz. Bin seneden beri Müslüman olan Türk milletinin fertleriyiz. Bizi Arap düşmanı olmakla suçladılar. Oysa iki Arap ülkesi Irak ve Suriye, AK Parti iktidarı döneminde ve AK Parti’nin politikaları neticesinde parçalandı. Kim yapıyormuş Araplara gerçek düşmanlığı?” dedi.

Özdağ, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı ikinci çözüm sürecine karşı çıktığı için 5 ay tutuklu kaldığını, bu süreçte tutuklanmasının amacının, kendisinin Türk halkına, Öcalan ile yürütülen sürecin detaylarını aktarmasını engellemek olduğunu belirtti. “Benim dışarıda derin bilgi kaynaklarına sahip olduğumu ve bu kaynaklardan koparılmam gerektiğini düşünüyorlardı” diye ekleyen Özdağ, tutuklanmasına dair detaylar aktardı. “Tutuklanmam benim için hiç sürpriz olmadı. Tutuklanmamdan altı ay önce divandan iki arkadaşımla olası tutuklanma durumunda hazırlık yapmayı görüştüm. Esasen sizler de biliyorsunuz ki iktidar propagandistleri, Öcalan ile müzakere sürecinde Türk milliyetçiliği yapanların cezalandırılacağını ifade ederek beni ve Zafer Partisi’ni, Öcalan ile müzakerelere itiraz etmemem için uyarmışlardı” dedi.

SEÇİM ANKETLERİ ve GELECEK İDDİALARI

Özdağ, Zafer Partisi’nin anket sonuçlarına da değinerek, “Türkiye’yi dolaşıyorum. Her yerde Zafer Partisi’ne olan desteği gözle görülür şekilde görüyorum. Bugün bana gelen son anket sonucu, Zafer Partisi, kararsız oylar dağıtıldığında 7,6 olarak görünüyor. Ben bunun da üstünde bir sonuç alacağımızdan eminim, daha yeni başladık” ifadelerini kullandı.

Çözüm sürecine dair muhalefet partilerinin yetersiz tepki verdiklerini belirten Özdağ, “DEM, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya gelerek DAM İttifakı’nın kurdular. PKK silah bırakmış, kardeşlik tesis edilecek deniyor. Ancak ne yazık ki bu sadece DAM İttifakı’nın, Öcalan’a teslim olmasıyla bitmiyor” dedi.

Özdağ, Türkiye’deki sığınmacı ve kaçak sorununu çözebilecek tek parti olduklarına vurgu yaparak, “Türk Milleti artık Zafer Partisi dışında hiçbir partinin bu sorunu çözmeye niyetinin, isteğinin ve kapasitesinin olmadığını gördü ve anladı. Zafer Partisi, sığınmacı ve kaçak sorununu çözecek tek partidir” şeklinde konuştu.