Umman Denizi’nde Tırmanan Gerilim: ABD Drone’u Düşürdü

Umman Denizi’nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisine yaklaşan bir Şehit-139 tipi drone, ABD F-35 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi.

İRAN DEVRİM MUHAFAZILARI ORDUSU’NUN TAHDİTLERİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, önceki gün USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef alan bir görsel paylaşımında bulundu. Söz konusu görselde, uçak gemisinin fırtınalı ve kan kırmızısı tonların hâkim olduğu bir denizde yer aldığı bir sahne dikkat çekti.

PAYLAŞILAN GÖRSELDE MESAJ VERİLDİ

Paylaşımda, uçak gemisine isabet eden bir yıldırım ile birlikte ABD’ye ait savaş uçaklarının denize düşerek battığı sahneler yer aldı. Ayrıca denize saplanmış kılıç figürlerinin ön planda olduğu görselde, Saf Suresi’nin 13’üncü ayeti olan “Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih” ifadesine de vurgu yapıldığı görüldü.