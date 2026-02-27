Umman Dışişleri Bakanı Nükleer Müzakerelerde İlerlemeden Bahsetti

umman-disisleri-bakani-nukleer-muzakerelerde-ilerlemeden-bahsetti

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, İran ve ABD temsilcileri arasında İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen nükleer müzakerelerin üçüncü turu hakkında açıklama yaptı.

MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Busaidi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD ve İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildikten sonra günü tamamladık” ifadesini kullandı. İlgili ülkelerin başkentlerinde yapılacak istişarelerin ardından görüşmelere kısa süre içinde devam edeceklerini belirten Busaidi, “Teknik düzeydeki görüşmeler önümüzdeki hafta Viyana’da gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.

TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Son olarak, Busaidi, müzakerelerdeki katılımcılara, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na ve ev sahibi ülke İsviçre hükümetine emekleri için teşekkür etti.

