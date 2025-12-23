Ümraniye’de Yangın Dükkanı İle Binası Sarstı

Olay, Ümraniye Site Mahallesi’nde Tevazu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek binanın tamamına yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda dükkan kullanılamaz hale gelirken, binada da ciddi hasarlar oluştu.