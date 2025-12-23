Ümraniye’de Yangın Dükkanı İle Binası Sarstı

umraniye-de-yangin-dukkani-ile-binasi-sarsti

Olay, Ümraniye Site Mahallesi’nde Tevazu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın giriş katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın, kısa bir süre içinde büyüyerek binanın tamamına yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir vatandaş baygınlık geçirdi.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda dükkan kullanılamaz hale gelirken, binada da ciddi hasarlar oluştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Düzce’de Silah Kaçakçılarına Yönelik Operasyon Düzenlendi

Özetle, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki yıllık takibin ardından yapılan operasyonda bir yolcu otobüsünde 46 bin 655 silah parçası bulundu.
Gündem

Terörsüz Türkiye Komisyonu Çalışma Süresi Uzatıldı

'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyet süresi iki ay daha uzatıldı.
Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.