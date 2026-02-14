Ümraniye’deki Cinayetler: İki Kadının Ölümü ve Tutuklamalar

Şişli’deki çöp konteynerinde parçalanmış halde cesedi bulunan Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’nın cinayetinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde, Durdona Khakımova’nın cinayetini işledikleri belirlenen diğer bir kurban, Özbekistan uyruklu Sayyora Ergashaliyeva’yı da öldürdükleri bilgisi ortaya çıktı. Nöbetçi hakim, iki şüphelinin “tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AİLENİN KAYIP İHBARI

Sayyora Ergashaliyeva’nın Türkiye’de yaşayan ailesi, 23 Ocak’tan sonra kendisinden haber alamayınca Özbek Kadın Hakları Derneği’ne başvurdu. Aileyi bilgilendiren dernek başkanı ve avukatlar, Durdona Khakımova’nın öldüğü yerle ilgili olarak aileye çeşitli yönlendirmelerde bulundu. Aile, 5 Şubat’ta Türkiye’ye gelerek, 6 Şubat’ta savcılığa kayıp başvurusunda bulundu. Durdona Khakımova cinayeti ve Sayyora Ergashaliyeva’nın kaybolması üzerine yapılan soruşturmada, genç kadının da vahşice öldürüldüğü belirlendi. Kayıp başvurusunu yapan avukatlar, yaşanan süreci paylaştı.

AÇIKLAMALARDAN KAYIP VAKALARI ÇIKTI

Avukatlar, “Aynı valizde 2 cesedin taşınması ile ilgili emniyette araştırmalar yapılıyor. 400 bin ton kadar çöp ayrıştırma işlemi gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların tanışma süresi 15-20 gün arasındadır. 15 günlük tanışıklıkla 2 kadının öldürülmesi pek olası görünmüyor. 22 Ocak’ta Sayyora, Özbekistan’dan bir arkadaşını arayıp, ‘Mutlu değilim, bilet alın, döneceğim’ diyor. Ardından bir fail, bu arkadaşına ‘Kalmaya devam edecek’ diyor. Olaylar bunun peşinden gelişiyor. Başvurularımız olmadan 2’nci kadının olup olmadığından haberdar değiller. Bu faillerin başka kadınlarla teması ya da kayıp vakaları bulunup bulunmadığını araştırmalarını istiyoruz. Başka kadın cinayetlerinin olduğu da açığa çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“Aile 5’inde geldi, 6’sında gerekli işlemleri başlatmak için savcılığa başvurdu. Biz başvurduktan sonra araştırma süreci başladı. Öncelikle kayıp olarak aranıyordu, daha sonra şüpheliler sorguya alındı ve mahkeme sürecinde Sayyora Hanım’ı öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Sayyora Hanım’ın 23-24 Ocak gecesi katledildiği, ardından cesedin parçalanarak bir kısmının çöp konteynerine atıldığı, diğer kısmının ise bir başka konteynere atıldığı bilgisi var. Zanlılar, cesedi parçaladıktan sonra valizle eve geri dönüyor. Durdona Hanım’ın cesedi, toplayıcının bulmasından 5 dakika sonra bulundu. Eğer 5 dakika daha geç kalsaydı Durdona Hanım’ın cesedinin bulunamama ihtimali vardı” dedi.

AİLE İLE İLETİŞİM SÜRECİ

Durdona Khakımova cinayeti sonrası ailenin kendilerine ulaşmasını aktaran Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı, “İki gün sonra ailesi bana ulaştı. ‘Kızımız kayıp, kızımız da orada olabilir’ şeklinde endişelerini dile getirdiler. Gerekli yönlendirmeleri yaptık. Aile, kayıp müracaatında bulunmak için gerekli belgeleri sağlamaya çalıştı. Ancak gizlilik kararı nedeniyle detaylara ulaşamadılar. Aile, buraya gelmesini istedik, çünkü işlemleri yalnız başlarına yürütmeleri mümkün değildi. Aile büyük bir psikolojik ve hukuki zor süreçten geçiyor. İki cinayet olması paniğimizi artırdı. Tek istedikleri; Özbekistan’a nasıl dönecekleri. Bir bedeni olmadan gidemeyecekleri için, bulunmasını bekliyorlar” dedi.