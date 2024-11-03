“Üniversite Öğrenci Sayısı Nüfusu Geçti”

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ SAYISI REKOR KIRDI

Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 7 milyonu aşarak birçok büyükşehrin nüfusunu geçiyor. Anadolu Üniversitesi, 1.7 milyon öğrencisiyle 17 büyükşehir ve 69 ilin nüfusundan daha fazla bir rakama sahip. 2024-2025 akademik yılına girişin heyecanı içinde olan üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2023-2024 yılı istatistiklerine göre 7 milyon 81 bin 289’a ulaştı. Bu öğrencilerin 2 milyon 927 bin 308’i uzaktan ve açık öğretim programlarında öğrenim görüyor.

ÖNYARGILARI AŞAN VERİLER

YÖK, yeni verileri açıklamadı ancak bu yıl üniversitelere giren yeni öğrencilerle birlikte bu rakam daha da artıyor. Açık ve uzaktan eğitim fakülteleri bulunan üniversitelerin öğrenci sayısı, birçok ilin nüfusunu geride bırakmış durumda. Örneğin, Anadolu Üniversitesi’nin örgün öğretimdeki öğrenci sayısı 29 bin 135 olsa da, açık öğretim fakültesiyle birlikte toplam öğrenci sayısı 1 milyon 773 bin 233’e ulaşıyor. Bu sayı, 69 ilin nüfusunu geçiyor. Aydın, Denizli, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri gibi 17 büyükşehir belediyesi de bu listede yer alıyor. Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi, Ardahan, Artvin, Bilecik gibi illerin toplam nüfusundan daha fazla öğrenci barındırıyor.

EN KALABALIK ÜNİVERSİTELER

İstanbul Üniversitesi de öğrenci sayısı açısından dikkat çekiyor. Kayıtlı toplam öğrenci sayısı 656 bin 617 olan üniversitenin 582 bin 109’u açık öğretim programlarında eğitim alıyor. Bu rakam, 50 ilin nüfusundan daha fazla. Üstelik İstanbul Üniversitesi’nin örgün öğretimindeki 74 bin 508 öğrencisi, Bayburt’un nüfusunu neredeyse yakalarken, Bayburt’un nüfusu 86 bin 47 olarak biliniyor. Ardahan, Gümüşhane ve Kilis gibi illerin toplam nüfusunu aşan öğrenci sayısı da üniversitede kaydediliyor.

ÖĞRENCİ SAYISI GİDEREK ARTMAKTA

Atatürk Üniversitesi, öğrenci sayısıyla ilk üçte yer alıyor. 491 bin 230’u açık ve uzaktan eğitimde olmak üzere toplam 557 bin 750 öğrencisi bulunuyor. Bu üniversite, 41 ilin nüfusunu geçiyor. YÖK, 2024-2025 yılına ait istatistikleri henüz açıklamadı, ancak Atatürk Üniversitesi’nden gelen bilgilere göre üniversitedeki öğrenci sayısı bu yıl 651 bin 842 olarak kaydedildi. Bu rakam, Türkiye’deki 50 ilin nüfusundan daha fazla bir sayı.

AVRUPA İLE KARŞILAŞTIRMA

Türkiye’deki üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı 7 milyonu geçerek, Bulgaristan, Danimarka ve Finlandiya gibi birçok ülkenin nüfusunu aşıyor. Örneğin, Danimarka’nın nüfusu 5,9 milyon, Norveç’inki ise 5,5 milyon. Anadolu Üniversitesi’nin öğrenci sayısı ise Estonya’nın 1.3 milyon olan nüfusundan daha fazla, toplamda 1.7 milyon.