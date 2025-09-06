Üniversiteler Açılıyor, Kira Artışı Süregeldi!

Ekonomi

KİRALIK EVLERDE YENİ KRİTERLER

Eskiden kiralık ev tercihinde çarşıya veya pazara yakınlık önemli bir faktörken, günümüzde kriterler değişiyor. Artık üniversite kampüslerine yakın alanlar, kiraların yüzde 40’tan fazla arttığı bölgeleri öne çıkarıyor.

KADIKÖY’ÜN ZİRVE KONUMU

Kadıköy, İstanbul genelinde kira fiyatları açısından zirvede yer alıyor. İlçede ortalama bir 2+1 ya da 3+1 dairenin kirası 56 bin lirayı buluyor. Sarıyer, 54 bin lira ile Kadıköy’ü takip ederken, Beşiktaş ve Zeytinburnu da 51 bin lira ile bu sırada yer alıyor. Anadolu yakasının öne çıkan ilçesi Kadıköy’de kira artış oranı yalnızca yüzde 7,83 olsa da yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

ZEYTİNBURNU’NDAKİ ARTIŞ

Mayıs-Eylül döneminde kira artışında lider konumda olan Zeytinburnu, yüzde 20’lik bir artış yaşadı. Ulaşım kolaylığı ve üniversitelere yakınlık, bu ilçenin kira ortalamasını 50 bin liranın üzerine çıkardı.

KİRA İÇİN UYGUN İLÇELER

Ekol TV’nin haberine göre, İstanbul’da en düşük kira ortalaması 16 bin lira ile Esenyurt’ta ölçüldü. Esenyurt’u ise kiralık ev fiyatı bakımından Arnavutköy ve Çatalca takip ediyor.

