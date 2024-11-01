Ünlü Çiftin Düğününde Bebek Müjdesi

DÜĞÜNÜN YANKILARI SÜRÜYOR

37 yaşındaki Ed Westwick ve 32 yaşındaki Amy Jackson, İtalya’nın tatil cenneti Amalfi’de tüm hafta sonuna yayılan unutulmaz bir düğünle evlenmişti. Bu ünlü çift, düğünlerinin üzerinden yalnızca iki ay geçtikten sonra bebek haberiyle gündeme geldi. Rüya gibi geçen düğünün etkileri devam ederken, Ed Westwick güzel eşi Amy Jackson’ın hamile olduğunu duyurdu.

BEYAZ ELBİSESİYLE POZ VERDİLER

Hamilelik haberi, ünlü çiftin bir fotoğrafçıya verdikleri romantik pozlarla ortaya çıktı. Amy Jackson’ın üzerine oturan beyaz bir elbise giymesi dikkat çekerken, karnının da belirgin bir şekilde büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Bu mutluluk verici haber, Westwick ve Jackson hayranları arasında da büyük bir sevinç yarattı.