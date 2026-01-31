Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı Kararı

ÜNLÜLERE YENİ OPERASYON

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetiminde gerçekleştirilen uyuşturucu madde soruşturması çerçevesinde, Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş, Berkcan Güven, rapçi Emirhan Çakal ve İbrahim Tilaver gibi birçok isim gözaltına alındı. Ayrıca Enes Batur ve Barış Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL’DA ŞAFAK OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini gerekçesiyle çok sayıda adrese eşzamanlı olarak “Şafak Operasyonu” düzenledi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER

Uzun bir süredir süren teknik ve fiziki takip sonrasında yapılan operasyonda, YouTube ve rap müziği camiasından birçok tanınmış isim hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Mert Eren Bülbül, Burak Güngör, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Berkcan Güven, Ahmet Can Dündar ve Emirhan Çakal’ın da bulunduğu 26 kişi için gözaltı talimatı verildi. Öte yandan gazeteci Burak Doğan, İbrahim Tilaver’in sağlık sorunları dolayısıyla hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında;

1- Hasan CAN KAYA

2- Yusuf AKTAŞ

3- Emirhan ÇAKAL

4- Mazlum AKTÜRK

5- Mert Eren BÜLBÜL

6- Sıla DÜNDAR

7- Döndü Şahin

8- Burak GÜNGÖR

9- Ahmet Can DÜNDAR

10- Berkcan GÜVEN

11- Fırat YAYLA

YURTDIŞINDAKİ İSİMLERE YAKALAMA KARARI

Yurt dışında bulundukları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler ise belirlendi. Alınan bilgilere göre; Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı’nın yurtdışında olduğu tespit edildi ve bu kişiler hakkında adli makamlarca yakalama kararı verildi.