Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul’da Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik bir uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Adli Tıp Kurumu tarafından belirli şahısların uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek amacıyla kan ve saç örnekleri alındı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Sena Yıldız, Recep Mert, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gür’ün biyolojik örneklerinde gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları pozitif olarak tespit edildi.

NEGATİF TEST SONUÇLARI ALINDI

Diğer yandan, Danla Bilic ve İrem Sak’ın biyolojik örnekleri üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, bu iki ünlünün test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.