Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturmasında 14 Gözaltı

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Bu kapsamda oyuncu Burak Deniz, Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu ve Ender Eroğlu da dahil olmak üzere toplamda 14 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, “İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/73811 soruşturma dosyası çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, ‘kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik’ Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına ilişin olarak 14 şüpheli hakkında yakalama kararı alınmıştır. 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

GÖZALTILAR VE ARANAN ŞAHISLAR

Gerçekleştirilen arama ve el koyma faaliyetleri neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin firar ettiği, 1 kişinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin olarak da soruşturma sürecinin kararlılıkla ve titizlikle sürdüğünü belirtti. “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1- Hafsanur Sancaktutan

2- Emir Can İğrek

3- Somer Sivrioğlu

4- Serra Pirinç

5- Ogün Alibaş

6- Utku Ünsal

7- Sinem Özenç Unsal

8- Elif Büşra Pekin

9- Ahsen Eroğlu

10- Burak Deniz

11- Mert Demir

12- Emre (Fel) Öztürk

13- Ender Eroğlu

14- Enes Güler