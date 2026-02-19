Ünlü İsimlere Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklama Gelişmesi

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamı genişlemeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemler sonucunda 21 şüpheliden 4’ü serbest bırakılırken, 5 ismin tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin’in tutuklanmaları için mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Bu süreçte kalan 12 kişiden 2’si ev hapsine alınırken, diğer 10’u için yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN SAYISI ARTYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla birlikte, iş insanı ve Terzi isimli mekanın sahibi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze başta olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve eski boksör Adem Kılıççı da bulunuyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKAN ŞARKICI

Ayrıca, yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü için de yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.