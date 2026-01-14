Ünlü İsimlere Uyuşturucu Testi: 15 Kişide Pozitif Sonuç

unlu-isimlere-uyusturucu-testi-15-kiside-pozitif-sonuc

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve önceki haftalarda 20 şüphelinin yakalanmış olduğu bildirildi. Şüphelilerin saç ve kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu tarafından test edildi ve sonuçlar açıklandı.

15 İSİM POZİTİF ÇIKTI

Test sonuçlarına göre, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sosyal medya fenomeni Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt’ta ‘kokain’ maddesi bulundu.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt’un soruşturma kapsamında tutuklandığı bilgisi verildi.

