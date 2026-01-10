Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Devam Ediyor

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerle ilgili sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bu çerçevede Survivor programında yarışan ve elenen ilk isim olarak dikkat çeken oyuncu Selen Görgüzel, gözaltına alındı. Görgüzel’in yanı sıra, spiker Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltındaki isimler arasında yer aldı.

YENİ OPERASYON BEBEK OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın merkezinde yer alan Bebek Otel’e, 28 Aralık’tan sonra bugün bir kez daha baskın düzenlendiği belirtildi. Bu keşif sırasında Jandarma Narkotik ekiplerinin Bebek Otel’de arama yaptığı öğrenildi.