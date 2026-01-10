Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Devam Ediyor

unlu-isimlere-yonelik-uyusturucu-operasyonu-devam-ediyor

İSTANBUL’DA ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlülerle ilgili sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Bu çerçevede Survivor programında yarışan ve elenen ilk isim olarak dikkat çeken oyuncu Selen Görgüzel, gözaltına alındı. Görgüzel’in yanı sıra, spiker Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper de gözaltındaki isimler arasında yer aldı.

YENİ OPERASYON BEBEK OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın merkezinde yer alan Bebek Otel’e, 28 Aralık’tan sonra bugün bir kez daha baskın düzenlendiği belirtildi. Bu keşif sırasında Jandarma Narkotik ekiplerinin Bebek Otel’de arama yaptığı öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Selen Görgüzel Ve Diğer Ünlüler Gözaltına Alındı

Selen Görgüzel'in de aralarında bulunduğu birçok kişi, uyuşturucu operasyonu çerçevesinde gözaltına alındı. Operasyonda diğer isimler arasında Nilüfer Batur Tokgöz, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper bulunuyor.
Gündem

Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarp Sınır Kapısı'ndan 2025 yılında 5 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı; bu durum Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ile olan bağlantısının önemini vurguluyor.
Gündem

Cansever’in Sağlık Durumu Hayranlarını Üzüntüye Boğdu

Lösemi tedavisine başlayan şarkıcı Cansever'in son paylaşımı, hayranlarını derinden etkileyerek üzüntü yarattı.
Gündem

İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

İstanbul'da hafta sonu etkili olacak soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı bekleniyor. Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi.
Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.