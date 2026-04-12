Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik sürdürdüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Bu bağlamda yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Son operasyonda, sosyal medya fenomeni Elif Karaarslan, ‘Kısmetse Olur’ programıyla tanınan Cansel Ayanoğlu ve ünlü oyuncu Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’nın da aralarında bulunduğu pek çok kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleştirilen operasyona ve gözaltına alınan isimlere ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, “Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz dahilinde 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına ve belirlenen 4 işletmede arama yapılmasına yönelik 11.04.206 günü saat 23:00 itibariyle operasyonlar icra edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, yapılan operasyonlar sonucunda ilimiz dahilinde 17 şüphelinin gözaltına alındığının ve ilgili işletmelerde arama işlemlerinin gerçekleştirildiğinin altı çizildi. Operasyon sırasında bir işletmede kasten yaralama konusunda aranan bir şahsın yakalandığı belirtildi ve yakalanan şahısların adli işlemlerinin ilgili birimlerce sürdüğü bilgisi paylaşıldı. “Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Başsavcılığın yaptığı açıklamada gözaltında bulunan ünlü isimler şu şekilde sıralandı:

Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz, Deniz Metin yüksel.