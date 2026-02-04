Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması Derinleşiyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

Uyuşturucuya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sırasıyla daha önce gözaltına alınan isimler arasında ‘Reynmen’, ‘Berkcan Güven’ gibi sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu birçok kişi yer almıştı.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu süreçte, yeni bir operasyon daha düzenlendi. 27 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında, emniyet güçleri harekete geçerek sosyal medya ünlüsü olduğu ifade edilen 19 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük gibi isimlerin bulunduğu belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili yapılan resmi açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir. Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir,” ifadelerine yer verildi.