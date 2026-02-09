Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden ikisi tutuklanırken, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da dahil olduğu 4 kişi, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere dair yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Gözaltındaki 6 şüpheli – Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya – sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada, şüphelilerden kan, saç ve idrar örnekleri alındığı belirtildi. İşlemleri sona eren şüpheliler İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gözaltına alınma işlemleri için götürüldü ve akabinde Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL

Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden 2’sinin tutuklandığı, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun da dahil olduğu 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. Öte yandan, savcılığın Müftüoğlu ve Kaynarca için talep ettiği ev hapsi isteği kabul edilmedi; alternatif olarak söz konusu isimlere yurt dışına çıkış yasağı uygulanması kararlaştırıldı.