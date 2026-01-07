Ünlü İsimlere Yönelik Uyuşturucu Soruşturmasında Gelişmeler

ÜNLÜLER ÜZERİNE YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Son günlerde çok sayıda ünlünün gözaltına alındığı denetimlerde, oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

**25 ŞÜPHELİ ADLİ MERCİLERDE**

Soruşturma çerçevesinde, Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği veren ünlü isimler, emniyete geri götürüldü. Emniyet işlemeleri tamamlanan toplam 25 şüpheli, bugün Çağlayan’daki adliyeye sevk edildi.

**19 ŞAHIS TUTUKLANDI**

Uyuşturucu bulundurmak, kullanımını kolaylaştırmak ve fuhşa aracılık yapmakla suçlanan 19 kişi hakkında tutuklama talebi ile işlem yapıldı. Tutuklanan kişiler arasında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ceyda Ersoy’un da bulunduğu 19 kişi yer alıyor.

**4 KİŞİ SERBEST KALDI**

Operasyon sonucunda, 3 kişinin ev hapsi talebiyle sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca, oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz savcılıktan serbest kaldı.

**GÖZALTINA ALINAN İSİMLER**

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler ve Ceyda Ersoy yer almakta.