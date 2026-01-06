Ünlü İsimlerin Uyuşturucu Testi Sonuçlandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDA SÜREN UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması devam etmekte. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, Adli Tıp Kurumu tarafından bazı ünlü isimlerden uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla kan ve saç örnekleri alındı.

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Melisa Döngel, Cihan Şensözlü, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Sena Yıldız, Recep Mert, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gür’ün biyolojik örneklerindeki incelemelerin sonuçları pozitif çıktı.

OLUMLU VE OLUMSUZ SONUÇLAR

Diğer yandan, Danla Bilic ve İrem Sak’ın biyolojik örnekleri üzerinde yapılan analizlerde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, bu isimlerin test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.