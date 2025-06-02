Haberler

Ünlü Oyuncu Aybüke Pusat Paylaştı

ÜNLÜ OYUNCU AYBÜKE PUSAT’TAN YENİ PAYLAŞIM

Aybüke Pusat, bir süreliğine sessizliğini bozarak sosyal medyada paylaşım yaptı. Sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte tatil anılarını paylaşan Pusat, dikkat çeken bir değişiklikle kısa saçlarıyla karşımıza çıktı.

TATİL POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Pusat, “Boykot” paylaşımının ardından TRT’deki Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından uzun bir süre ortalarda görünmüyordu. Ancak şimdi, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gittiği tatilden birkaç renkli pozunu takipçileriyle paylaştı. İkili, pozlarında oldukça neşeli görünüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çay Tarımı Tehlikede, ÇAYKUR Elimizde

SOL Parti'nin Doğu Karadeniz bölge toplantısında Alper Taş, bölgedeki yerel güçlerin ve siyasetçilerin etkisini "ahtapot" metaforuyla tanımlayarak, karşı duracaklarını belirtti.
Haberler

Binali Yıldırım’dan İzmir eleştirisi

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki 3 dönemlik milletvekilliğinin kendisine çeşitli siyasi unvanlar kazandırdığını vurguladı. Bu süreçte şehrine olan bağlılığını ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.