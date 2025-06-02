Ünlü Oyuncu Aybüke Pusat Paylaştı

ÜNLÜ OYUNCU AYBÜKE PUSAT’TAN YENİ PAYLAŞIM

Aybüke Pusat, bir süreliğine sessizliğini bozarak sosyal medyada paylaşım yaptı. Sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte tatil anılarını paylaşan Pusat, dikkat çeken bir değişiklikle kısa saçlarıyla karşımıza çıktı.

TATİL POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Pusat, “Boykot” paylaşımının ardından TRT’deki Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından uzun bir süre ortalarda görünmüyordu. Ancak şimdi, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gittiği tatilden birkaç renkli pozunu takipçileriyle paylaştı. İkili, pozlarında oldukça neşeli görünüyor.