Ünlü Oyuncu B. Arduç, Kira Krizi Yaşadı

BARIŞ ARDUÇ KİRA KRİSİ NEDENİYLE HUKUKİ YOLA BAŞVURDU

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Beşiktaş’taki kiracısıyla yaşadığı kira sorunu nedeniyle hukuki süreç başlattı. İddialara göre, kiracısı üç ay boyunca kira bedelini eksik ödeyerek 50 bin lira maddi zarar oluşturdu.

İCRA TAKİBİ VE MAHKEME SÜRECİ

Arduç, eksik ödemeler nedeniyle icra takibi başlattı ancak kiracısı bu takibe itiraz etti. Kiracının itiraz gerekçesine dair bir cevap vermemesi üzerine, ünlü oyuncu itirazın iptali için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Arduç kiracısının icra takibine itiraz etmesi nedeniyle dava açma zorunluluğu hissettiğini ve uğradığı zararın tazmin edilmesini talep etti.