Ünlü Oyuncunun Babası Vefat Etti

ÜZÜNTÜ DOLU HABER

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Aşk-ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Hudutsuz Sevda gibi önemli dizilerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Köseoğlu, duygu dolu bir açıklama yaparak acı haberi takipçilerine aktardı.

DÜZGÜN BİR PAYLAŞIM

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi. Hayal Köseoğlu, bu zorlu süreçte kendisine destek verenlere minnettarlığını ifade etti.