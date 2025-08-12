Magazin

Ünlü Oyuncunun Babası Vefat Etti

unlu-oyuncunun-babasi-vefat-etti

ÜZÜNTÜ DOLU HABER

Hayal Köseoğlu, babası Yiğit Köseoğlu’nun vefatıyla derin bir üzüntü yaşıyor. Aşk-ı Memnu, Mucize Doktor, Mahkum, İstanbullu Gelin ve Hudutsuz Sevda gibi önemli dizilerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Köseoğlu, duygu dolu bir açıklama yaparak acı haberi takipçilerine aktardı.

DÜZGÜN BİR PAYLAŞIM

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlunu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi. Hayal Köseoğlu, bu zorlu süreçte kendisine destek verenlere minnettarlığını ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Yukay, Tatlıtuğ ile Son Görüşmeyi Yaptı

Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden iş insanı Halit Yukay'ı bulma çalışmaları yedinci gününde devam ediyor. Kaybolmadan önce Kıvanç Tatlıtuğ'la son konuştuğu bilgisi ortaya çıktı.
Gündem

Türkiye’de Hava Sahasında Rekor Uçuş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025'te Türk hava sahasında 1873 transit uçuş gerçekleştiğini ve böylece rekor kırıldığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.