Ünlü Spikerlere Uyuşturucu Soruşturması: Serbest Bırakıldılar

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul’da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde spikerler Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, adliyedeki ifade verme işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderildi.

UYUŞTURUCU SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma” suçlamasıyla başlatılan soruşturma doğrultusunda jandarma ekipleri harekete geçti. Bu kapsamda yapılan operasyonda Acet, Cebeci ve Sarıoğlu gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gözaltına alınan isimler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan üç spiker, işlemleri devam etmekte olan ATK’ye sevk edildi. Şüphelilerin, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.