Ünlü Yayıncı Jrokez Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan ‘Jrokez’ adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki ikametinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

JROKEZ KİMDİR?

Gerçek ismi Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen grubunda yer alan Jrokez, daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınan Jrokez’in Twitch’te yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyor. Son dönemdeki yayınlarını ağırlıklı olarak sürdürdüğü Kick’te ise yaklaşık 118 bin takipçisi var.