Gündem

Ünlü Yayıncı Jrokez Hayatını Kaybetti

unlu-yayinci-jrokez-hayatini-kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan ‘Jrokez’ adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki ikametinin balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

JROKEZ KİMDİR?

Gerçek ismi Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Bir dönem Kendine Müzisyen grubunda yer alan Jrokez, daha sonra yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Genellikle oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle tanınan Jrokez’in Twitch’te yaklaşık 675 bin takipçisi bulunuyor. Son dönemdeki yayınlarını ağırlıklı olarak sürdürdüğü Kick’te ise yaklaşık 118 bin takipçisi var.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Bitcoin Düşüşte: Yüzde 60 Altında Kaldı

Bitcoin, Federal Rezerv'in beklentileri ve rekor seviyelerdeki kar satışlarıyla değer kaybetmeye devam ediyor.
Dünya

FOMC Eylül’de Faiz İndirecek Mi?

Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi konusundaki görüşlerin bölünmüş kalması öngörülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.