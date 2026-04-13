Ünlüler İçin Uyuşturucu Operasyonu: 19 Gözaltı, 11 Tutuklama Talebi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA YENİ OPERASYON YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da bu maddeleri kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanımını kolaylaştırmak” suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İşlemler sonucunda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Samet D., Özlem Parlu, Oğuz S., Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna B., Büşranur Ç., Özgür G., Fikret A., Lena Ahsen Alkan, İrem Ş., Mustafa E.Ç., Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa A. ve Deniz M.Y. yer alıyor. Sonrasında, iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 19’a yükseldi.

SAÇ, KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ ANALİZ EDİLDİ

Adli Tıp’ta saç, kan ve idrar örnekleri alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp’taki işlemleri tamamlanan 19 birey, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı’na yönlendirildi.

TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL TALEPLERİ

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 11’i tutuklama talebiyle, 8’i ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

POLİS BASKINLARI DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında İstanbul’un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde çeşitli eğlence mekanlarına polis baskınları düzenlendi. Bebek’teki Lucca mekanında narkotik köpekleriyle yapılan 1,5 saatlik uyuşturucu araması sonucunda mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.

Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halindeki şüpheli araçların içini ve bagajlarını da denetledi. Etiler’de arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü. Aramalarda gözaltına alınan bazı kişiler ile birlikte ekipler, işyerlerinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE DAVADA

Operasyon kapsamında, sosyal medya fenomenleri olan Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana ve Elif Karaaslan da gözaltına alındı.