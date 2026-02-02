Ünlüler Üzerinden Uyuşturucu Soruşturması Sürüyor: Gözaltılar Devam Ediyor

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, sosyal medya fenomeni Arya Bektaş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan’da gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında Mükremin Gezgin isimli başka bir kişi de Ankara’da gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah erken saatlerde harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullanma ve temin etme suçlamalarıyla birçok adrese eş zamanlı olarak “Şafak Operasyonu” düzenlendi. Uzun süredir sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen bu operasyonda, sosyal medya camiasında tanınan birçok ünlü hedef alındı. Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk ve Sıla Dündar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu ünlüler gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra, Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal (Çakal), Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar ve Berkcan Güven adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat Yayla ise serbest bırakılan diğer isimler arasında yer aldı.