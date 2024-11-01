“Ünlülerin Katıldığı 0000 Kilometre Galası”

GALADA HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI

Beyza Alkoç’un aynı isimli eserinden sinemaya uyarlanan “0000 Kilometre” filminin galası, önceki akşam Zorlu PSM’de yoğun bir katılım ile yapıldı. Filmin yönetmeni Deniz Enyüksek, eserinin güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor. Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür, bu başarılı projede yer alan isimlerden sadece birkaçı.

Yönetmenden Açılamalar

Deniz Enyüksek, sinemada ikinci kez aldığı bu görev ile ilgili olarak, “Kitaptaki o çok güzel dünyanın devamını yapmaya çalıştık” ifadesini kullandı. Oyuncu Derya Pınar Ak ise filmin anlattığı hikayeye değinerek “Filmimiz, mesafelerin bittiği bir hikayeyi anlatıyor. Dolayısıyla artık yan yana olmanın gerginliğini görüyoruz” dedi.

Serinin Sonu ve Oyunculardan Mesajlar

Ahmet Haktan Zavlak, filmin serinin son yapımı olduğunu belirterek, “Çok emek, çok değer vererek çalıştık. Bir aşk hikayesi anlattık” şeklinde konuştu. Beyza Alkoç, filmin galasında yer alarak “Umarım okurlarım, kitapta buldukları güzel aşkı, film uyarlamamızda da bulur” açıklamasını yaptı.