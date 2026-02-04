Ünlülerin Uyuşturucu Soruşturması Kapsamı Büyüyor

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin sayısı artıyor. Son dönemde gözaltına alınan isimler arasında Reynmen ve Berkcan Güven’in de bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı bildirildi.

27 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın desteklediği emniyet güçleri, sosyal medya fenomeni olarak bilinen 19 kişiyi de gözaltına aldı. Yakalanan isimler arasında Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük bulunuyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturmanın detaylarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında; kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından 27 şüpheli şahıs hakkında talimatımız gereği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından arama, el koyma ve gözaltı faaliyeti icra edilmiştir.” ifadesi yer aldı. Açıklamanın devamında, “Bu kapsamda 19 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup firar şüpheli şahıslara yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir.” bilgisi paylaşıldı.