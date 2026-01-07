Ünlülerle İlgili Uyuşturucu Soruşturmasında 19 Kişi Tutuklandı

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve kısa süre içinde çok sayıda ünlü ismin gözaltına alındığı operasyonlar zincirine yeni bir halkanın eklenmesiyle birlikte soruşturma derinleşiyor. Yapılan açıklamada, oyuncu Doğukan Güngör, menajer Haluk Şentürk, şarkıcı Alya Şahinler ve sosyal medya fenomeni Ceyda Ersoy’un da aralarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor.

ŞÜPHELİLER HAKIM KARŞISINDA

Pazartesi günü itibarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu’nda uyuşturucu testi için saç ve kan örneği verdikleri, ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 25 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildiriliyor.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ SUÇLAMALARIYLA TUTUKLAMALAR

Uyuşturucu bulundurma, kullanımını kolaylaştırma ve fuhşa aracılık etme suçlamasıyla ifadesi alınan 19 şüpheli hakkında tutuklama talep edildiği ifade ediliyor. Tutuklanan isimler arasında Bebek Hotel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, otelin genel müdürü Arif Altınbulak, fenomen Burak Altındağ ve Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy bulunuyor.

SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Ayrıca, ev hapsi talebiyle sevk edilen 3 kişi ile oyuncu Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, şarkıcı Alya Şahinler ve Saniye Deniz’in savcılıktan serbest bırakıldıkları öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN LİSTESİ

Soruşturma sırasında gözaltına alınan isimler arasında Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Yıldırım, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy yer alıyor.