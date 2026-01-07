Ural Dağları’ndaki Helikopter Kazasında Rus Milyarder Hayatını Kaybetti

ural-daglari-ndaki-helikopter-kazasinda-rus-milyarder-hayatini-kaybetti

Ural Dağları bölgesinde meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yayınlanan görüntülerde, koyu renkli helikopterin düşük irtifada uçarken elektrik kablolarına takıldığı ve Asatly Parkı’nın karla kaplı yüzeyine düştüğü gözlemleniyor.

İZİNSİZ UÇUŞ İDDİALARI

Rus medya kaynaklarına dayanan haberlere göre, kazaya karışan helikopterin Robinson R44 Raven tipi olduğu ve uçuşun izinsiz bir şekilde gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Ural Ulaşım Savcılığı, helikopterin elektrik hatlarına çarptığını gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaşarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığını açıkladı. İlk değerlendirmelere göre kesin olarak belirtmek gerekirse, kazanın havai elektrik hatlarıyla temas etmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

Acil Durumlar Bakanlığı ise yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirerek, kazanın nedeni hakkında resmi bir açıklamanın, soruşturma tamamlandığında yapılacağını ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kuşadası’nda Belediyeler Arasında Gerginlik Yükseldi

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasında, bir alanda yapılan çalışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı. Büyükşehir ekipleri, uygulamayı durdurma çabasında bulundu.
Gündem

Bursa’daki Işıklı Cisimlerin Kaynağı Belirlendi

Bursa'da akşam saatlerinde panik yaratan gizemli ışıkların, Starlink uydularına ait olduğu belirlendi. Olay, bölge halkında merak uyandırdı.
Gündem

Eber Gölü’nde Yangın Çalışmaları Sürüyor

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde uzun süreli kuraklık nedeniyle sazlık alanda yangın meydana geldi. Yangının etkileri bölgedeki ekosistemi tehdit ediyor.
Gündem

Arnavutköy Adnan Menderes Camisinde Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul Arnavutköy'de bir cami avlusunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı; anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.
Gündem

Bursa’da Yangın Baraka ve Minibüsü Sardı

Osmangazi'de bir barakada başlayan yangın, komşu minibüse de yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.