Ural Dağları’ndaki Helikopter Kazasında Rus Milyarder Hayatını Kaybetti

Ural Dağları bölgesinde meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yayınlanan görüntülerde, koyu renkli helikopterin düşük irtifada uçarken elektrik kablolarına takıldığı ve Asatly Parkı’nın karla kaplı yüzeyine düştüğü gözlemleniyor.

İZİNSİZ UÇUŞ İDDİALARI

Rus medya kaynaklarına dayanan haberlere göre, kazaya karışan helikopterin Robinson R44 Raven tipi olduğu ve uçuşun izinsiz bir şekilde gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Ural Ulaşım Savcılığı, helikopterin elektrik hatlarına çarptığını gösteren görüntüleri kamuoyu ile paylaşarak olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığını açıkladı. İlk değerlendirmelere göre kesin olarak belirtmek gerekirse, kazanın havai elektrik hatlarıyla temas etmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENTİSİ

Acil Durumlar Bakanlığı ise yürütülen çalışmaların devam ettiğini bildirerek, kazanın nedeni hakkında resmi bir açıklamanın, soruşturma tamamlandığında yapılacağını ifade etti.