Uraloğlu, Depremde Köprüler Sorun Yok

İSTANBUL’DA DEPREM PANİĞİ YARATTI

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı kentte yıkıma yol açmadı. Ancak deprem, halk arasında kaygıya neden oldu ve birçok İstanbullu geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı.

KÖPRÜLERDE VE TÜNELLERDE GÜVENLİK SAĞLANDI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından şehirdeki ana ulaşım hatlarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü’nün depremden etkilenen bölgede bulunduğunu hatırlatarak, bu yapılarla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca, İstanbul’un ana ulaşım yolları konumundaki D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da bir problem bulunmadığını duyurdu.