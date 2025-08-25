Uraloğlu Hız Sınırını Aştığını Belirtti

Bakan Uraloğlu’nun Paylaşımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu üzerinden Ankara – Niğde Otoyolu’nda direksiyona geçtiği anları içeren bir video paylaştı. Ardından yaptığı ikinci paylaşımında, bu esnada hız limitini aştığını ve jandarma tarafından gerekli cezai işlemin uygulandığını belirterek ceza tutanağını da paylaştı.

İhlal ve Önceki Açıklamaları

Uraloğlu’nun paylaşımında, “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” sözlerine yer veriliyor. Bu açıklama, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğinin önemine dikkat çekiyor.