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Uraloğlu’ndan İyidere Limanı Açıklaması

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ULUSAL DENİZ TİCARETİNE KATKI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşaatı devam eden ‘İyidere Lojistik Limanı’ hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, limanın Türkiye’nin deniz ticaretindeki payını artıracağını belirtti. Ayrıca, bu limanın askeri ve stratejik bir üs olarak da işlev görebileceğini ifade etti.

İSTİHDAM FIRSATLARI

Bakan Uraloğlu, limanın faaliyete geçmesiyle birlikte ilk aşamada 600 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Zamanla bu sayının daha da artacağını öngörüyor.

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