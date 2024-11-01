“Uraloğlu’ndan Rizelilere Sivil Toplum Müjdesi”

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI BİLGİLERİ PAYLAŞIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize’de gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı’na katıldı. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Çamlıhemşin Tünelimizdeki ışık görme töreni vesilesiyle Rize’ye geldik. Buralara kadar gelmişken sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle hasbihal etmeden, ihtiyaç ve taleplerini dinlemeden gitmek olmaz dedik. Deneyimleriniz, bilgileriniz ve önerileriniz, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, sizlerin sesine kulak vermek, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sizlerle iş birliği içinde olmak için bir aradayız.” ifadelerini kullandı.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN SÖZÜ

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli ve ülke sevdalısı kadrolar ile güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Uraloğlu, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bizler için bir pusula gibidir. Bu kapsamda yeni bir anayasa yapılması için de çalışıyoruz biliyorsunuz. Canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasayı da sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandırarak bir hayali daha gerçeğe dönüştüreceğiz.” dedi.