Uraloğlu’ndan Uçak Kazası ve Deprem Yatırımları Açıklamaları

Uraloğlu, deprem bölgesi yatırımları ile Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi üzerine inceleme süreçlerine dair bilgi verdi. Uçağın karakutusundaki incelemelerin detaylarına değinen Uraloğlu, uçağın kuleyle sürekli irtibat halinde olduğunu ve bir elektrik arızası bildirdiğini aktardı. Pilotların, bir süre sonra havalimanına geri dönüş talebinde bulunduklarını belirten Uraloğlu, bu talebi iletmek için “PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN” çağrısı yaptıklarını ifade etti. Uçakta sistemlerin devre dışı kalması nedeniyle manuel yönlendirme çabalarının başlatıldığını söyleyen Uraloğlu, dönüş yoluna geçildiğinde Esenboğa Havalimanı’ndaki bütün uçuşların durduğunu belirtti.

PİLOT DÜZENİNİ TEMAS KURDU

Uraloğlu, pilotun, en üst seviyedeki acil durum çağrısı olan “MAYDAY” talebinde bulunmadığını aktararak, bir tuşun etkinleştirildiğini anlattı. Ancak uçağın Haymana’da kaza-kırıma uğradığını belirtti. Uçakta veri kaydı yapan ve ses kaydı yapan iki kara kutunun ağır hasar aldığını ifade eden Uraloğlu, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD dışındaki ülkelerin bu cihazları çözebildiğini belirtti. Fransa’nın üretici ülke olması dolayısıyla uçağın incelenmesinin İngiltere’de yapılacağını söyledi. Uraloğlu, kaza-kırım ekiplerinin incelemeleri takip ettiğini belirterek, “Uçak, 23 Aralık 2025’te saat 20.17’de havalanıyor. İkinci dakikada pilotlar ikinci jeneratörün devre dışı kaldığını bildiriyor.” dedi.

İLETİŞİMİ KAYBETME DÖNEMİ

Uraloğlu, 27. dakikadan itibaren uçağın sağlıklı iletişiminin kesildiğini ve irtifa kaybettiği için radarlarda az görülmeye başlandığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdüğünü aktaran Uraloğlu, talimatlar doğrultusunda incelemelerin yürütüldüğünü söyledi. Uraloğlu, “İlk jeneratör arızasından sonra uçağın havalimanından uzaklaşmadan geriye dönüş talebi olsaydı, problem yaşanmayabilirdi.” şeklinde yorumda bulundu. Nihai kararın adli soruşturma ve bilirkişi raporları sonucunda verileceğini ekledi.

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI

Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalara da değindi. Hayatını kaybedenleri anarak, deprem sonrası hemen sahaya indikleri bilgisini verdi. Bakanlık olarak 3 bin 200 iş makinesinin bölgeye gönderildiğini vurgulayan Uraloğlu, ulaştırma sistemlerinin genel olarak ayakta kaldığını belirtti. Hatay Havalimanı’nda deprem sonrası oluşan sorunların hızlı müdahalelerle çözüldüğünü belirterek, “Hatay Havalimanı’nın pistinde ciddi onarımlar yaparak uçakların yüklü inip kalkabilmesini uygun hale getirdik.” dedi.

ULAŞIM SORUNU ORTADAN KALKTI

Uraloğlu, mevcut ve yeni yerleşim yerlerinin yollarının yapımı konusunda diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde olduklarını ifade etti. “Toplamda bölgeye yaklaşık 80 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdik.” diyen Uraloğlu, günlük yaşamda ulaşım açısından bir problemin kalmadığını belirtti. Bunun yanında, İskenderun ve Hatay arasındaki geçiş için alternatif bir otoyol çalışmasının başlatıldığını da sözlerine ekledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uçağın düşüşü, 23 Aralık 2025’te Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jetin Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kaza sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmış ve olayla ilgili dört cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş ve enkaza dair detaylar muhafazaya alınmıştır.