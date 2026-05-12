Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan Ek İfade Talebi

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDIKTAN SONRA İFADE VERDİ

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç sürecini de yaşamıştı.

Yalım’ın etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Uşak Belediyesi’ne yönelik “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 27 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonda Yalım da dahil olmak üzere çeşitli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Yalım ile birlikte toplamda 9 kişi tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından Yalım’ın görevden alındığı da belirtilmişti. Sonraki süreçte gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda ise çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve 16 kişi daha tutuklanmıştı. Yalım’ın tutukluluk süresince etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ettiği ve bu doğrultuda ifade verdiği öğrenildi.